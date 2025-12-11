Chiusura Anno Giubilare il quadro della Madonna della Consolazione all' ospedale Morelli

In occasione della chiusura dell’Anno Giubilare, il quadro della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria sarà trasferito alle ore 15 presso l’ospedale Morelli di viale Europa. Un momento significativo che segna la conclusione di un periodo di fede e devozione, coinvolgendo la comunità locale in un evento di grande rilevanza spirituale.

