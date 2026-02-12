Trapianto cuore danneggiato al Monaldi 6 indagati per lesioni colpose

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni. Sei medici e paramedici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni colpose. La vicenda sta facendo discutere in città, mentre si cercano spiegazioni sulle condizioni del cuore e sulle eventuali responsabilità.

Sei medici e paramedici indagati dalla Procura di Napoli per il trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bimbo di due anni e 4 mesi. Reato ipotizzato: lesioni colpose. Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore eseguito. 🔗 Leggi su 2anews.it

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; La denuncia della famiglia di un bimbo di 2 anni: Trapiantato cuore danneggiato nel trasporto, ora lotta per la vita; Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli; Napoli, impiantato al bimbo cuore danneggiato: sospesi i trapianti pediatrici. La madre: Salvatelo.

