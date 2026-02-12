Trapianto cuore danneggiato al Monaldi 6 indagati per lesioni colpose

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni. Sei medici e paramedici sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni colpose. La vicenda sta facendo discutere in città, mentre si cercano spiegazioni sulle condizioni del cuore e sulle eventuali responsabilità.

Sei medici e paramedici indagati dalla Procura di Napoli per il trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bimbo di due anni e 4 mesi. Reato ipotizzato: lesioni colpose.

