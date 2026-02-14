Bimbo con il cuore ‘bruciato’ il legale | Non è più trapiantabile Arrivato il parere del Bambino Gesù di Roma

Il medico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il cuore di Tommaso è troppo danneggiato per essere salvato, dopo aver analizzato le sue condizioni. Il bambino, che aveva subito gravi danni al cuore, ora non può più ricevere un trapianto, secondo il parere emesso dall’istituto. La decisione arriva dopo settimane di attese e valutazioni approfondite.

Napoli, 14 febbraio 2026 – È arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma: il piccolo Tommaso “non è più trapiantabile”. A chiedere il consulto sul piccolo di 2 anni e 3 mesi al quale è stato impiantato un cuore danneggiato – ‘bruciato’ dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano a Napoli – è stata la famiglia, decisa a fare chiarezza sulla situazione clinica del figlio. “Secondo l'ospedale Bambino Gesù, non è più trapiantabile”, ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva ‘ Mi manda Raitre ’. Una speranza che si infrange dopo la notizia arrivata ieri dal Ministero della Salute, che aveva confermato che il piccolo è stato messo in cima alla lista di attesa per ricevere un nuovo cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

