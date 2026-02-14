Un intervento senza precedenti si è svolto a Torino, dove un uomo di 32 anni con situs viscerum inversus ha ricevuto un trapianto combinato di cuore e fegato. La procedura, mai realizzata prima in tutto il mondo, ha coinvolto un team di specialisti delle Molinette, che ha affrontato una sfida complessa a causa della posizione invertita degli organi interni del paziente.

Che cos'è il situs viscerum inversus Il situs viscerum inversus è una rarissima condizione congenita in cui gli organi toracici e addominali sono disposti in modo speculare: il cuore a destra (destrocardia), il fegato a sinistra e milza e stomaco sul lato opposto rispetto alla norma. Nella maggior parte dei casi non provoca sintomi significativi, ma se associato ad altre malformazioni, in particolare cardiache, può comportare quadri clinici complessi. La storia del paziente Il giovane paziente soffriva fin dalla nascita per una grave cardiopatia congenita, già trattata con tre interventi a cuore aperto durante infanzia e adolescenza.

© Vanityfair.it - Trapianto cuore-fegato «a specchio»: intervento senza precedenti a Torino su un uomo con una rarissima condizione congenita

