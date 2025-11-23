Il primo trapianto a cuore pulsante dall’estero | rivoluzione alle Molinette di Torino

Per la prima volta un cuore prelevato ad Atene è stato trapiantato a 1.600 chilometri di distanza, all’ospedale Molinette di Torino, senza che il suo battito venisse mai interrotto. Nel quarantesimo anniversario del primo trapianto di cuore eseguito in Italia, è stata così superata una nuova frontiera: l’organo non solo è rimasto battente durante il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il primo trapianto “a cuore pulsante” dall’estero: rivoluzione alle Molinette di Torino

News recenti che potrebbero piacerti

Il 14 Novembre 1985 fu eseguito a Padova il primo trapianto di cuore in Italia. Pochi giorni dopo, il 23 Novembre, lo stesso primato fu raggiunto anche all'Ospedale Niguarda con l'equipe guidata da Alessandro Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, realizzato al II Policlinico il primo trapianto multiorgano a cuore fermo ilsole24ore.com/art/napoli-rea… Vai su X

Il cuore che non si ferma: da Atene a Torino il trapianto diventa “rivoluzione” e apre una frontiera - Il trapianto rivoluzionario alle Molinette di Torino: un cuore ha continuato a battere per 8 ore durante trasporto da Atene e impianto nel paziente ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Un cuore che batte senza sosta dalla Grecia a Torino e salva una vita: alle Molinette un nuovo trapianto record - L'organo della donatrice greca è stato tenuto in vita per tutte le otto ore del viaggio e dell’intervento chirurgico avvenuto con successo ... targatocn.it scrive

Trapianto record alle Molinette: cuore vola da Atene a Torino e salva un uomo di 65 anni - A Torino, nel quarantesimo anniversario del primo trapianto di cuore italiano, succede qualcosa che fino a ieri sembrava confinato ai congressi di futuristica medicina. Da giornalelavoce.it