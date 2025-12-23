Vince Zampella morto in un incidente stradale in Ferrari a 55 anni dopo lo schianto all' uscita dalla galleria l' auto ha preso fuoco - VIDEO

Vince Zampella, noto creatore di Call of Duty, è deceduto in un incidente stradale a 55 anni. L'incidente, avvenuto all'uscita da una galleria, ha coinvolto una Ferrari che, dopo lo schianto, ha preso fuoco. Zampella era seduto sul lato passeggero e ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell'incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del gaming e dell'industria videoludica.

Il creatore di Call of Duty aveva 55 anni quando ha avuto un incidente stradale letale in Ferrari: lui era seduto sul lato passeggero e ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante lo schianto. Il conducente è morto sul colpo Vince Zampella è morto a 55 anni a causa di un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vince Zampella morto in un incidente stradale in Ferrari a 55 anni, dopo lo schianto all'uscita dalla galleria l'auto ha preso fuoco - VIDEO Leggi anche: Il creatore di Call of Duty Vince Zampella muore a 55 anni in un incidente stradale Leggi anche: Morto Vince Zampella, il creatore di ‘Call of Duty’ vittima di un incidente d’auto: aveva 55 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Muore in un incidente Vince Zampella, padre dei videogame Call of Duty; Morto in un incidente Vince Zampella, co-creatore del videogioco “Call of Duty”; Incidente d'auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie 'Call of Duty'; È morto Vince Zampella: il capo di Respawn vittima di un incidente in auto. Incidente d’auto fatale, morto Vince Zampella: il co-creatore di Call of Duty aveva 55 anni - Morto Vince Zampella in un tragico incidente stradale in California: la Ferrari coinvolta nello schianto e il bilancio delle vittime. notizie.it

Il terribile video dell'incidente in cui è morto Vince Zampella, il "padre" di Call of Duty - Sta circolando online un video che documenta il grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Vince Zampella, celebre sviluppatore di videogiochi e figura chiave nella nascita del franchise Call ... video.corriere.it

Vince Zampella è morto, la dinamica dell'incidente in Ferrari: la corsa, lo schianto e le fiamme. IL VIDEO - La Ferrari sulla quale viaggia esce di strada lungo la "Angeles ... leggo.it

Vince Zampella morto in un incidente con la sua Ferrari: era uno dei creatori del videogioco Call of Duty - facebook.com facebook

Morto Vince Zampella, creatore di Call of Duty: il video dell'incidente sulla Angeles Crest Highway x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.