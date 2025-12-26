Stroncato da un malore mentre lavora nell' albergo | fissata l' udienza
Fissata l’udienza preliminare per la morte di Giuseppe Simione, 61enne di San Nicola la Strada, stroncato da un malore mentre stava svolgendo attività di manutenzione al Grand Hotel Vanvitelli di viale Carlo III.Il giudice per l’udienza preliminare Mauro Bottone, del tribunale di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
