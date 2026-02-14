Tragedia alla guida | uomo si accascia e muore mentre conduce l’auto

Un uomo di 55 anni è morto improvvisamente mentre guidava la sua auto a Sant’Egidio del Monte Albino, probabilmente a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre era alla guida. La sua vettura si è fermata in strada senza preavviso, creando scompiglio tra gli automobilisti che transitavano. La vittima, conosciuta nel paese come imprenditore nel settore alimentare, stava tornando a casa quando ha accusato il malore fatale.

