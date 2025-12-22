Si sente male mentre è alla guida della sua auto, riesce a fermarsi ma muore al volante. È successo questa mattina, lunedì 22 dicembre, a Borgomanero, in via papa Giovanni XXIII. Un uomo si è sentito male mentre si trovava al volante della sua auto e si è fermato in mezzo alla strada. Purtroppo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Borgomanero, si sente male mentre è alla guida della sua auto e muore

