Uomo si accascia a terra e muore La tragedia in mezzo alle case

Tragedia ieri mattina in via Flacco, all’altezza del civico 5, proprio all’angolo con via Goldoni. Un uomo di 67 anni, originario della Polonia, ma residente nel quartiere di Loreto, stava camminando lungo la strada quando si è accasciato. E’ morto quasi sicuramente fulminato da un malore: forse un attacco di cuore o un’ischemia. L’uomo è caduto a terra all’improvviso, restando esanime sull’asfalto della strada. La tragedia è stata vista in diretta da alcuni residenti delle case intorno. Uno di loro è Alessandro Rinolfi, 62 anni, che abita proprio davanti a dove l’uomo è caduto ed ha visto quindi la tragedia in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uomo si accascia a terra e muore. La tragedia in mezzo alle case

