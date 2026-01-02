Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 14:30 presenta condizioni tipiche di giornata festiva, con un afflusso di turisti in centro città. Fino al 6 gennaio, oltre ai mezzi di trasporto ordinari, sono attive linee gratuite e elettriche che collegano Termini e Piazzale dei Partigiani a Largo Chigi, con orari tra le 9 e le 21. Le ZTL del centro e del Tridente rimangono attive, mentre i lavori notturni sulla via Flamin

Luceverde Roma Bentrovati traffico da giornata festiva anche se siamo solo al venerdì molti i turisti in città è bene quindi ricordare che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente è Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente c'è un estensione della fascia oraria Enel si può accedere dalle 6:30 alle 20 e anche questa notte i lavori interesseranno la via Flaminia transito a senso unico alternato Dunque dalle 21 alle 6 del mattino tra corso di via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte fino al 31 gennaio dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-01-2026 ore 08:30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni; Addio al semaforo “incubo” della Tuscolana: Frascati sblocca la maxi-rotatoria da 1,2 milioni di euro; Traffico Roma del 02-01-2026 ore 07 | 30.

Traffico Roma del 02-01-2026 ore 11:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico da giornata festiva anche se siamo solo al venerdì molti i turisti in città è bene quindi ricordare che fino al 6 ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno non si rilevano particolari difficoltà per ora lungo le strade della Regione anche sulle autostrade i tempi di percorrenza ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Riaperta al traffico via Eudes. percorso regolare per 088 e 892 x.com

Il traffico c’era già nell’Antica Roma. #trafffico #roma #auto - facebook.com facebook