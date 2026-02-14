Tradate si colora di rosso per San Valentino | shopping e atmosfera romantica nel centro storico

Tradate si riempie di cuori rossi perché il centro storico si anima con decorazioni per San Valentino. La causa è la voglia di rendere le vie più accoglienti e invitare le persone a fare acquisti nelle botteghe del posto. Durante l’evento, negozi e caffè si vestono di rosso e di luci calde, invitando coppie e famiglie a vivere un’atmosfera romantica e vivace. Tra le strade, palloncini e cuori di carta creano un’atmosfera speciale, spingendo i passanti a fermarsi e a scoprire le offerte dei negozi locali.

Tradate si veste di rosso per San Valentino: un'iniezione di vitalità per il centro storico. Tradate si prepara a celebrare la festa degli innamorati con un'iniziativa originale e dal forte impatto visivo: il centro storico sarà decorato con palloncini a forma di cuore per invitare residenti e visitatori a riscoprire le vie dello shopping e sostenere le attività commerciali locali. L'evento, in programma per sabato 14 febbraio 2026, è frutto della collaborazione tra i commercianti di Tradate e Abbiate e mira a rilanciare l'attrattività del territorio. Un'idea nata dalla collaborazione. L'iniziativa è nata dalla volontà di diversi esercenti di Tradate e Abbiate di contrastare le difficoltà che il commercio di vicinato sta affrontando.