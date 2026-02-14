Trackhouse punta a rinnovare l' alleanza con Aprilia in MotoGP

Trackhouse Racing ha deciso di rafforzare la sua collaborazione con Aprilia dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime gare di MotoGP. La squadra americana punta a consolidare l’accordo, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie per migliorare le prestazioni in campionato. In questo modo, Trackhouse intende continuare a investire sulla partnership, anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative.

La partnership tra Trackhouse Racing e Aprilia si muove decisamente verso il lungo periodo, mantenendo al centro la volontà di proseguire una collaborazione rivelatasi operativa e proficua. Dopo la conferma dell’assetto come team satellite nel 2024, le interlocuzioni si sono concentrate sul rinnovo contrattuale e sulla definizione di un orizzonte comune che tenga conto della crescita del progetto in MotoGP, anche alla luce del nuovo ciclo regolamentare previsto per il 2027. Il quadro emerso dalle ultime comunicazioni evidenzia fiducia reciproca, apertura al confronto e obiettivi condivisi per consolidare la presenza della coppia Trackhouse-Aprilia sul palcoscenico mondiale delle due ruote. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel 2025, Aprilia ha ottenuto importanti risultati in MotoGP, nonostante un avvio complesso caratterizzato dall’infortunio di Jorge Martin e tensioni contrattuali.

A Milano è stata presentata ufficialmente la nuova Aprilia RS-GP26, motocicleta che accompagnerà nel campionato MotoGP 2026 Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

Gulf x Trackhouse MotoGP - Aprilia RS-GP Sound !

