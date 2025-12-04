Luci e ombre del Natale | sette concerti evento nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Da giovedì 1 a martedì 30 dicembre 2025, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, si trasformerà in un luogo di dialogo tra tradizione e contemporaneità, con concerti a lume di candela, recital, racconti popolari, ensemble vocali e orchestrali, oltre che a memorabili performance che.

