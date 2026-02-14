Torna il volo per MIlano Linate e non solo grazie alla continuità territoriale aerea dell' Abruzzo

Il ministro Matteo Salvini ha deciso di intervenire per garantire di nuovo i voli tra Abruzzo e Milano Linate, dopo che le rotte erano state sospese. La decisione nasce dalla necessità di mantenere un collegamento diretto tra la regione e la grande città, in risposta alle richieste di cittadini e imprese. Per farlo, ha convocato una riunione con tutti i soggetti coinvolti, tra cui compagnie aeree e autorità regionali, per trovare una soluzione rapida e concreta.

Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio. I nuovi collegamenti dovrebbero essere attivati entro il prossimo autunno «Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, mi ha delegato a convocare e presiedere la conferenza dei servizi "al fine di assicurare la continuità territoriale aerea della Regione Abruzzo". Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio. Marsilio precisa: «La conferenza dovrà definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei verso alcuni scali nazionali». Il presidente della giunta regionale prosegue: «Si tratta di un riconoscimento formale e definitivo del diritto dell'Abruzzo ad assicurare alcuni collegamenti che le normali regole di mercato e della concorrenza non consentono di attivare.