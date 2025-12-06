Nasce Etna Sky la compagnia aerea low cost per la continuità territoriale in Sicilia

Dopo anni di tentativi, fallimenti e riconversioni, nasce Etna Sky, una nuova compagnia aerea siciliana, annunciata dal deputato catanese Manlio Messina. La società startup promette una svolta per i collegamenti dell’isola e punta, dichiaratamente, a rendere più accessibili le tratte da e per la Sicilia, soprattutto nei momenti di picco stagionale. Non a caso, l’obiettivo dichiarato è quello della continuità territoriale. L’annuncio è arrivato a sorpresa, attraverso un post pubblicato dallo stesso politico sui propri profili social, corredato da un rendering che mostra la livrea del primo velivolo brandizzato Etna Sky. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

