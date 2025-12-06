Nasce Etna Sky la compagnia aerea low cost per la continuità territoriale in Sicilia

Quifinanza.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di tentativi, fallimenti e riconversioni, nasce Etna Sky, una nuova compagnia aerea siciliana, annunciata dal deputato catanese Manlio Messina. La società startup promette una svolta per i collegamenti dell’isola e punta, dichiaratamente, a rendere più accessibili le tratte da e per la Sicilia, soprattutto nei momenti di picco stagionale. Non a caso, l’obiettivo dichiarato è quello della continuità territoriale. L’annuncio è arrivato a sorpresa, attraverso un post pubblicato dallo stesso politico sui propri profili social, corredato da un rendering che mostra la livrea del primo velivolo brandizzato Etna Sky. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

nasce etna sky la compagnia aerea low cost per la continuit224 territoriale in sicilia

© Quifinanza.it - Nasce Etna Sky, la compagnia aerea low cost per la continuità territoriale in Sicilia

Argomenti simili trattati di recente

nasce etna sky compagniaNasce Etna Sky, nuova compagnia aerea siciliana con “prezzi speciali - Annunciata dal deputato Messina, la nuova compagnia aerea siciliana punta a contrastare il caro voli con tariffe agevolate ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

nasce etna sky compagniaNasce Etna Sky: la nuova compagnia aerea siciliana contro il caro-voli - È stata annunciata ufficialmente la nascita di Etna Sky, la nuova compagnia aerea catanese, inizialmente anticipata dalla pagina Facebook “Sicilia in Volo” e ora confermata dal deputato nazionale Manl ... Da catania.mobilita.org

nasce etna sky compagniaContro il caro voli nasce Etna Sky, la nuova compagnia siciliana pronta a decollare nel 2026 - Una nuova compagnia aerea “made in Sicily” si prepara a rivoluzionare il mercato dei voli da e per l’Isola. Riporta sicilianews24.it

nasce etna sky compagniaAerei, la svolta della Sicilia: nasce Etna Sky, la low-cost contro il caro voli. Nel 2027 rotte in Europa, Usa e Canada - Il deputato nazionale Manlio Messina ha ufficializzato la nascita della nuova compagnia aerea «made in Sicily» che punta a r ... Segnala milanofinanza.it

nasce etna sky compagniaNasce una nuova compagnia aerea low cost made in Sicily. Etna Sky punta anche sul Ridolfi - A corredo dell'annuncio sui social media compare una foto che mostra quella che dovrebbe essere la livrea del primo aereo di Etna Sky ... Scrive forlitoday.it

nasce etna sky compagniaEtna Sky, nasce una nuova compagnia aerea siciliana - Una nuova compagnia aerea siciliana è pronta a decollare da qui ai prossimi mesi. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Etna Sky Compagnia