Askatasuna appuntamento al circolo Lenin E Rifondazione attacca il sindaco di Torino | Lo Russo servo di Meloni

L'episodio riguardante la rimozione del centro sociale Askatasuna da corso Regina Margherita ha suscitato reazioni di protesta da parte della sinistra radicale torinese. Il circolo

Non si placa l'ira della sinistra radicale torinese nei confronti del sindaco e dell'amministrazione di Torino, "rei" di aver cancellato dalla lista dei beni comuni della città l'edificio di corso Regina Margherita 47 che per trent'anni ha ospitato il centro sociale Askatasuna. Il titolo del comunicato stampa del segretario provinciale di Rifondazione comunista, Paolo Ferrero, non usa mezzi termini: "Il comportamento della Giunta di Torino è vergognoso: servi del governo Meloni!". "La scelta di chiudere amministrativamente la vicenda relativa allo sgombero di Askatasuna come se fosse una pratica burocratica è il segno evidente della completa subalternità al governo di Giorgia Meloni.

Il sindaco Lo Russo promuove il 2025 di Torino ma Askatasuna preoccupa: "Capodanno di tensione"Il sindaco Stefano Lo Russo conclude il 2025 a Torino con il tradizionale concerto di Capodanno all'Inalpi Arena, un evento annunciato come momento di festa.

Finalmente la Giunta Lo Russo si accorge che Askatasuna non può rientrare nell’idea di bene comune! La cancellazione del centro sociale dall’elenco dei beni comuni è un ravvedimento tardivo, arrivato al termine di un lungo disastro politico e giuridico facebook