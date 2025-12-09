Hapa Tuko al liceo Grigoletti l' esperienza del sostegno a una scuola in Perù

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo Grigoletti ospiterà sabato 13 dicembre in auditorium B dalle ore 11:15 la prof.ssa Matilde Fabris che racconterà la sua esperienza in prima persona di volontariato internazionale alla scuola Nassae di Jicamarca. Sarà una preziosa testimonianza di solidarietà, ma anche un’occasione di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

