Tonfo del Como in casa | lariani sconfitti dalla Fiorentina 1-2

Il Como subisce una sconfitta inaspettata contro la Fiorentina, perdendo 2-1 in casa. La causa principale è stata una prestazione sottotono dei padroni di casa, che hanno mostrato poca fluidità nel gioco e qualche errore difensivo. Durante la partita, i tifosi hanno assistito a un episodio chiave: il gol decisivo degli ospiti è arrivato nei minuti finali, sorprendendo tutti.

Como, 14 febbraio 2026 – Il Como perde inaspettatamente, contro la Fiorentina in casa per 2 a 1, dopo una partita stranamente poco brillante e nervosa. Il Como disputa probabilmente il peggior primo tempo della stagione, andando in svantaggio per un gol di Fagioli, su errore di Kempf e subisce il raddoppio con un rigore di Kean. La ripresa è migliore, ma non è il solito Como che riesce ad accorciare solo su autogol di Parisi. Fabregas cambia qualche giocatore in vista delle prossime partite, con Vojvoda al posto di Smolcic e Kunh a sorpresa sulla destra invece di Rodriguez o Addai. Si parte con il solito pressing dei larian i, con toscani tutti in difesa con il solito Kean, pronto a fuggire in contropiede in attacco.