Fiorentina Como 1-3 i lariani non smettono di sognare | sono ai quarti di finale di Coppa Italia Il resoconto del match

La Fiorentina perde in casa 1-3 contro il Como e si ferma nei sedicesimi di Coppa Italia. I lariani, ancora una volta, dimostrano di essere in grande forma e superano la squadra di Italiano, che non riesce a reagire dopo il primo gol del Como. Piccoli prova a riaprire il match, ma non basta. Il Como vola ai quarti e continua il suo cammino sorprendente.

Fiorentina Como 1-3, non basta Piccoli alla squadra di Vanoli. I lariani ribaltano la partita e proseguono il loro momento magico. Il calcio sa essere imprevedibile e il match tra Fiorentina Como ne è stata la prova lampante, regalando agli spettatori una girandola di emozioni e un ribaltone che consente al Como di scrivere una nuova pagina di storia. La partita sembrava essersi incanalata sui binari giusti per i ragazzi di Vanoli fin dai primissimi istanti. Fischio d'inizio e la Fiorentina prende subito il comando delle operazioni, schiacciando i lariani nella propria metà campo. La pressione produce immediatamente i suoi frutti: al 7? Piccoli sblocca subito il match con una rete da centravanti vero.

