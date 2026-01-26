Milan Futuro ko in casa | sconfitti dalla Casatese Merate

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha affrontato la Casatese Merate in una partita casalinga, conclusa con una sconfitta per i rossoneri. È stata una gara difficile, in cui la squadra non è riuscita a esprimere il proprio gioco, e il risultato riflette le difficoltà incontrate sul campo. Di seguito, il resoconto dettagliato dell’incontro.

Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri escono sconfitti dal match contro la Casatese Merate: 2-3 a favore degli avversari nonostante i gol di Traorè su rigore ed Eletu da fuori area. I rossoneri, con la sconfitta di ieri, scivolano al 5 posto in classifica, ma comunque con i playoff in mano. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Poteva essere un bel balzo in avanti, invece è un passo indietro. Milan Futuro si arrende alla Casatese Merate e perde 2-3 nella 21ª giornata della Serie D 202526. È il secondo stop interno di fila, un andazzo da invertire appena possibile.

