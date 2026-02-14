Tom Ackerley chi è il marito discreto e socio in affari di Margot Robbie

Tom Ackerley è diventato noto perché è il marito di Margot Robbie e socio in affari. La coppia si è incontrata oltre dieci anni fa e, da allora, ha costruito una vita insieme fatta di progetti e famiglia. Recentemente, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio, nato nel 2024, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro storia.

Dopo l’effetto-lancio del film diretto da Martin Scorsese, Robbie ha lavorato praticamente senza sosta, partecipando come attrice a quasi una trentina di progetti fino all’uscita di Barbie. Al termine dell’intenso e sfiancante tour promozionale di quel film ormai iconico, si è concessa la prima boccata d’aria dopo molto tempo. Una «pausa» per modo di dire, perché se nel 2024 non ha recitato in alcun lungometraggio, è stata il volto di una grande campagna per Chanel N°5 e ha preso parte a un corto diretto da Luca Guadagnino, dove si è ritrovata per la prima volta accanto a Elordi. Non ha nemmeno messo da parte la sua attività di produttrice: nello stesso anno ha lavorato dietro le quinte a Mi yo adulta, commedia con Aubrey Plaza e la regia di Megan Park (l’australiana, del resto, tende a dare priorità alle registe, a cominciare da quella di Cime tempestose, Emerald Fennell, per la quale ha già prodotto i due precedenti: Una donna promettente e Saltburn). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

