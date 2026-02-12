Nella serata di ieri, all’arena di Ontario in California, si è deciso tutto nel finale di AEW Dynamite. Thekla ha conquistato il titolo mondiale, battendo Kris Statlander in uno strap match che ha tenuto tutta la platea con il fiato sospeso. La campionessa uscente ha perso il titolo in un combattimento duro e deciso, che ha visto le due lottatrici darsi battaglia senza risparmiarsi. La scena si conclude con Thekla che alza il nuovo titolo, mentre Kris Statlander si allontana delusa e senza parole.

La puntata di AEW Dynamite dell’11 febbraio, in onda dalla Toyota Arena di Ontario, California, si è chiusa con un cambio di titolo nel main event. Thekla ha sconfitto Kris Statlander in uno strap match, diventando la nuova AEW Women’s World Champion. “The Toxic Spider” ha chiuso il match legando le mani dell’avversaria dietro la schiena e colpendola con una curb stomp. Il match ha chiuso una puntata ricca di momenti importanti, ma è stato il cambio della cintura femminile a lasciare il segno più forte sul pubblico californiano. Lo strap match: sangue e interferenze decisive. Kris Statlander ha preso il controllo nelle prime fasi del match, sfruttando la cinghia per trascinare Thekla in giro per il ring e colpirla con lariat e stomp. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Thekla è la nuova campionessa, Kris Statlander perde il titolo nello strap match

Approfondimenti su AEW Dynamite

La serata di sabato al Palms di Las Vegas si è trasformata in un concerto di violenza.

Questa sera, Kris Statlander ha resistito all’attacco di Thekla e mantenuto il titolo mondiale femminile dell’AEW.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su AEW Dynamite

Argomenti discussi: Thekla è la nuova AEW Women's Champion, battuta Kris Statlander a Dynamite; AEW: Kris Statlander frustata brutalmente da Thekla, sarà strap match; Dopo le numerose frustate di Thekla, Kris Statlander ha deciso: sarà uno Strap Match a Dynamite!; AEW | La compagnia starebbe per aggiudicarsi un wrestler molto conteso.

AEW: Kris Statlander frustata brutalmente da Thekla, sarà strap matchLa puntata di AEW Collision andata in onda nella notte di sabato 7 febbraio dalla Pearl Theater del Palms di Las Vegas ha visto Thekla e le Sisters of Sin protagoniste di una serata all'insegna della ... zonawrestling.net

AEW: Kris Statlander difende contro Thekla a DynamiteLa campionessa ha superato la Toxic Spider nella prima difesa titolata del 2026, ma Megan Bayne e Penelope Ford hanno già messo gli occhi sulle cinture Nell'episodio di AEW Dynamite del 28 gennaio 2 ... zonawrestling.net

AEW: Kris Statlander frustata brutalmente da Thekla, sarà strap match x.com