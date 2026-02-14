Titolo | Ladro muore durante la fuga dopo un furto in abitazione

Un ladro è morto durante la fuga dopo aver tentato di rubare in una casa tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71. La polizia ha riferito che l’uomo è stato colpito da un colpo di pistola, mentre tentava di scappare con la refurtiva. La scena si è svolta vicino alla recinzione di una proprietà privata, dove si sono sentiti diversi spari. La vittima dell’incidente aveva circa 30 anni e si era introdotta nell’abitazione poco prima, ma è stato il suo tentativo di fuga a causare la sua morte.

Inizialmente si parla di un colpo di pistola, poi l'ipotesi della recinzione Tragedia nella serata di venerdì 13 febbraio tra Sant'Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71, in zona Gorello, alle porte di Arezzo. Un uomo è morto durante la fuga dopo un tentato furto in un'abitazione. Le notizie sono ancora frammentarie e la dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni trapelate, l'uomo stava scappando insieme ad almeno due complici dopo quello che sarebbe stato l'ennesimo colpo in casa nella zona. In un primo momento si era parlato di un colpo di pistola partito mentre il fuggitivo correva nei campi, circostanza che avrebbe provocato il decesso quasi immediato.