Lonate Pozzolo ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto | coltellata fuga dei complici e caos all’ospedale

A Lonate Pozzolo, durante un tentativo di furto in una villa, un ladro è stato ucciso dal proprietario con una coltellata. L’incidente ha causato fuga dei complici e interventi di emergenza. L’episodio, avvenuto mercoledì 14 gennaio, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, con conseguenze che si sono protratte anche all’ospedale.

Il colpo finisce nel sangue a Lonate Pozzolo. Un tentativo di furto in una villa si è trasformato in una tragedia nella tarda mattinata di mercoledì 14 gennaio a Lonate Pozzolo. Un uomo di 37 anni, residente in un campo nomadi del Torinese, è morto dopo essere stato colpito da una coltellata all’addome durante una colluttazione con il proprietario dell’abitazione che stava cercando di difendersi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Varese, la vittima si sarebbe introdotta nell’abitazione insieme a un complice, convinta che la casa fosse vuota. All’interno, invece, c’era il proprietario, un italiano di 33 anni, che ha sentito i rumori ed è intervenuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedale Leggi anche: Ladro accoltellato dal proprietario durante il furto in villa: morto in ospedale Leggi anche: Tentato furto in villa a Quarto: ladri messi in fuga dal proprietario Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Assalto in villa nel Varesotto, chi era il ladro ucciso dal proprietario: «Residente in un campo nomadi». La famiglia in ospedale danneggia il pronto soccorso - Era residente in un campo nomadi nel Torinese l'uomo rimasto ucciso da una coltellata nel corso di una colluttazione con il padrone di casa, mentre cercava di rubare in un'abitazione ... msn.com

Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando, morto il ladro - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. ilgiorno.it

Furto in villa a Lonate Pozzolo finisce in tragedia: ucciso uno dei ladri con una coltellata - Sorpreso dal proprietario, uno dei malviventi, un rom 37enne, è stato accoltellato durante lo scontro. laprovinciadivarese.it

