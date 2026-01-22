Dopo il furto in un’abitazione si finge carabiniere preso Complici in fuga

A Fondi, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver commesso un furto in abitazione e di aver utilizzato falsamente segni distintivi delle forze dell'ordine. Dopo aver simulato un ruolo ufficiale, si è reso responsabile di un episodio che ha coinvolto anche complici in fuga. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l'importanza di verificare sempre l'identità di chi si presenta come rappresentante delle autorità.

Furto in abitazione e uso illecito di segni distintivi delle forze dell’ordine: queste le accuse con cui è stato arrestato a Fondi un uomo. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di martedì 20 gennaio.E’ stato in quel momento che dopo la segnalazione per un furto sono intervenuti gli agenti del.🔗 Leggi su Latinatoday.it

