Tirocini 2026 | nuove regole per inserimento lavorativo e inclusione professionale nella Regione

La Regione Trentino-Alto Adige annuncia un nuovo programma di tirocini che partirà nel 2026. L’obiettivo è aiutare le persone a entrare o rientrare nel mondo del lavoro, offrendo loro un percorso di orientamento e sostegno. La novità riguarda le regole per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale, con l’intento di favorire l’autonomia dei beneficiari.

**Un nuovo tirocinio per l’inserimento lavorativo: la Regione Trentino-Alto Adige attiva un programma di orientamento sociale per 2026** A partire dal 2026, la Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeSüdtirol avvierà un’iniziativa di tirocini destinati a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e il reinserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un passo importante per i cittadini che, per diversi motivi – temporanei o definitivi – non riescono a trovare un impiego o a entrare nel circuito occupazionale. Il programma, attivato in collaborazione con i Comuni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mira a offrire esperienze lavorative strutturate, con l’obiettivo di favorire percorsi formativi, di orientamento e di inserimento sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tirocini 2026 Disabilità, l'UniFg riflette sui percorsi di inserimento lavorativo: "Va promossa una cultura dell'inclusione" Marche, nuove risorse per tirocini di inclusione sociale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Tirocini 2026 Argomenti discussi: Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticità; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; Tirocinio presso l’ESA 2026 – Partecipa allo stage nell’Agenzia Spaziale Europea; Stage presso la Corte Costituzionale per laureati in Giurisprudenza. Bando 2026. REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * TIROCINI: «NEL 2026 NUOVE OPPORTUNITÀ PER INCLUSIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO» x.com ( ) Stop allo scroll : potresti essere a un click dalla tua prossima opportunità! I ’ pubblicano nuove offerte di lavoro e tirocini, per chi è: facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.