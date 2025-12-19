Trasportava mille chili di botti illegali in un auto 57enne denunciato dalla polizia
Un uomo di 57 anni di Siracusa è stato denunciato dalla polizia di Catania per aver trasportato illegalmente un ingente quantitativo di fuochi d'artificio, circa mille chili di botti irregolari. L'operazione, condotta dalla divisione di polizia amministrativa e sociale, ha messo in luce un pericoloso traffico di materiali esplosivi senza le necessarie autorizzazioni, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.
Nei giorni scorsi i poliziotti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Catania, ha denunciato un 57enne siracusano che stava trasportando nella propria auto un grosso carico di fuochi d'artificio irregolari: ben mille chili di botti. Durante un controllo mirato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
