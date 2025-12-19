Trasportava mille chili di botti illegali in un auto 57enne denunciato dalla polizia

Un uomo di 57 anni di Siracusa è stato denunciato dalla polizia di Catania per aver trasportato illegalmente un ingente quantitativo di fuochi d'artificio, circa mille chili di botti irregolari. L'operazione, condotta dalla divisione di polizia amministrativa e sociale, ha messo in luce un pericoloso traffico di materiali esplosivi senza le necessarie autorizzazioni, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Vanno in giro con 120 chili di botti illegali nel furgone, potevano saltare in aria: due arresti nel Salernitano - Andavano in giro con 120 chili di botti illegali e pericolosi nel retro del furgone, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità e, potenzialmente, anche quella degli altri automobilisti. fanpage.it

