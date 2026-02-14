Ti do un ca**tto Choc a La volta buona | la ospite vip contro il famoso conduttore in studio

Il conduttore di La volta buona, Caterina Balivo, ha avuto un momento teso durante la puntata del 13 febbraio, quando un’ospite vip le ha rivolto un insulto diretto in diretta. La donna ha esclamato “Ti do un ca**o” in risposta a una domanda, lasciando tutti senza parole nello studio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un episodio insolito per il programma, solitamente incentrato su temi leggeri e di costume.

Nella giornata del 13 febbraio il programma La volta buona di Caterina Balivo ha scelto di sorprendere il pubblico, allontanandosi dai temi abituali di diete e chirurgia estetica che da mesi dominano la trasmissione. Sembrava quasi che gli autori, alla ricerca di nuovi spunti, avessero deciso di cambiare registro, cercando storie di vita reale e confessioni personali invece dei soliti consigli sul benessere. La puntata ha visto come protagonista la cantante da undici anni sposata con Francesco Mango, un matrimonio che definisce felicissimo. A proposito di tradimenti, ha chiarito con fermezza: "Non ho mai tradito. Viola Valentino da Caterina Balivo: Non ho mai tradito Oggi a La volta buona non si è parlato di diete o di chirurgia estetica come si fa da mesi,