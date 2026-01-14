Tensione in studio a La Volta Buona Caterina Balivo sbotta contro l'ospite | Così non mi piace
Durante una puntata di La Volta Buona, si è verificato un confronto tra Caterina Balivo e Popi Minellono, autore di
Screzio a La Volta Buona tra Caterina Balivo e Popi Minellono, l'autore del brano "Felicità". Il battibecco su Romina Power e Loredana Lecciso: "Va bene essere fan di Romina, ma non va bene odiare Loredana", la conduttrice replica: "Non l'ho mai detto, questo non mi piace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: A La Volta Buona ospite spazientita con Balivo: “Vi aspetto da due ore, poi mi dite di non parlare di una cosa”
Leggi anche: A La Volta Buona mancano le decorazioni natalizie, Caterina Balivo: “Il capo autore ha detto che non ci sono soldi”
La Volta buona, Caterina Balivo gela Pino Insegno in diretta: Hai già parlato. Lui sbotta: Allora non chiamarmi in studio; La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5); “Nikita Perotti ha mentito sulla sua età per avvicinarsi ad Andrea Delogu”: gelo totale in studio dopo la battuta; Rosita Celentano, Davide Mengacci senza filtri: A lei non importava niente, non sapevo mai quando mi avrebbe dato la linea.
Tensione in studio a La Volta Buona, Caterina Balivo sbotta contro l’ospite: “Così non mi piace” - Il battibecco su Romina Power e Loredana Lecciso: “Va bene essere fan di Romina, ma non va bene odiare Lor ... fanpage.it
Caterina Balivo gela l'ospite in studio su Loredana Lecciso: "Questo non mi piace" - Dalle dichiarazioni che hanno fatto discutere alla replica durissima dell’autore del brano, fino al botta e risposta acceso in studio: il caso "Felicità" esplode a la Volta Buona. libero.it
La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5) - A La Volta Buona scintille in studio tra Caterina Balivo e Pino Insegno mentre Nikita Perotti torna a parlare con una certa stanchezza di Andrea Delogu ... dilei.it
Quando c'è tensione, per tentare di scioglierla non c'è nulla di meglio del confrontarsi, interagire. Potrebbe essere così anche in ambito fisico, suggerisce uno studio sul parametro cosmologico S8 che prende in esame la possibile interazione fra le due “Houdi facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.