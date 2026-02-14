Ti do un ca**otto Choc a La volta buona | la ospite vip contro il famoso conduttore in studio

Il 13 febbraio, durante la trasmissione La volta buona, Caterina Balivo ha accolto un’ospite speciale che ha rivolto una frase shock al conduttore. La donna, nota per il suo stile diretto, ha esclamato: “Ti do un ca**otto”, lasciando tutti senza parole. Il momento ha attirato l’attenzione dei presenti, portando il programma su un binario completamente diverso dal solito.

Nella giornata del 13 febbraio il programma La volta buona di Caterina Balivo ha scelto di sorprendere il pubblico, allontanandosi dai temi abituali di diete e chirurgia estetica che da mesi dominano la trasmissione. Sembrava quasi che gli autori, alla ricerca di nuovi spunti, avessero deciso di cambiare registro, cercando storie di vita reale e confessioni personali invece dei soliti consigli sul benessere. La puntata ha visto come protagonista la cantante da undici anni sposata con Francesco Mango, un matrimonio che definisce felicissimo. A proposito di tradimenti, ha chiarito con fermezza: "Non ho mai tradito.

Durante una puntata di La Volta Buona, si è verificato un confronto tra Caterina Balivo e Popi Minellono, autore di

Nella puntata de La volta buona si è assistito a un acceso confronto tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di dieta paleolitica.

