La volta buona caos in studio | Calabrese contro la dieta paleolitica

Nella puntata de La volta buona si è assistito a un acceso confronto tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di dieta paleolitica. L'incontro ha messo in luce opinioni diverse sulle caratteristiche e gli effetti di questa alimentazione, offrendo uno spazio di dialogo e approfondimento su un tema di attualità nel campo della nutrizione.

(Adnkronos) – Acceso confronto a La volta buona tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di 'dieta paleolitica'. Questa dieta prevede il cosumo di carne, pesce e uova. Escludendo i cereali, la pasta, i latticini e i legumi. Un argomento che ha fatto perdere la pazienza al dottor Calabrese. "Io quando so che c'è lei so già che mi innervosirò", ha detto Calabrese, criticando il modello paleolitico e sottolineando come all'epoca l'età media era di 23 anni. In base poi alle nuove linee guida alimentari americane, in cui ora si prediligono le proteine rispetto ai grassi, Calabrese ha cercato di spiegare il concetto non riuscendo tuttavia a completarlo perchè interrotto più volte dalla biologa: "Se vuole che le spieghi, mi faccia parlare", è sbottato Calabrese.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

