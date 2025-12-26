Due giorni di riposo per le festività natalizie, ma adesso è già tempo di riprendere gli allenamenti in vista del big match di Serie A tra Inter e Atalanta che si terrà il 28 dicembre. La squadra nerazzurra si prepara a conquistare altri tre punti e a mantenere il primo posto in classifica, grazie all’aiuto di tutti i calciatori presenti nella rosa di Cristian Chivu, che con esperienza e entusiasmo portano avanti il percorso nerazzurro. E a proposito di esperienza, come non parlare di Henrikh Mkhitaryan, perno del centrocampo dell’Inter che quest’anno alterna il proprio posto con Sucic, dato il suo avvio verso il finale della carriera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Mkhitaryan: “Chivu ci ha cambiato, stiamo facendo il nostro percorso”

Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Bisogna fare di più perché quello che stiamo facendo non basta! Ecco cosa ci è mancato»

Leggi anche: Inter, Lucescu: “Chivu sta facendo molto bene, seguo sempre il mio pupillo Mkhitaryan”

Inter, dentro le scelte di Chivu in Supercoppa: quanto pesa il gennaio di fuoco in arrivo; Atalanta e non solo: Chivu, a gennaio ti giochi tutto; Lezione di Italiano per Chivu: sui rigori non devi restare... Immobile; L'eliminazione dalla Supercoppa e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso.

Inter, Mkhitaryan: "Potevamo iniziare meglio. Chivu ci ha cambiato e unito, ha capito cosa fare e cosa no" - Uno dei pilastri dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si è raccontato in lungo e in largo a Cronache di Spogliatoio, parlando di sé, della stagione dei nerazzurri e dell’apporto di Cristian Chivu. msn.com