The Voice Kids stasera sabato 14 febbraio | le anticipazioni della finale

Stasera, sabato 14 febbraio, si svolge la finale di 'The Voice Kids', il talent show che mette in mostra i giovani talenti vocali italiani tra i 7 e i 14 anni. La serata conclude una stagione ricca di esibizioni emozionanti, condotta da Antonella Clerici e con coach come Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Durante l’evento, i concorrenti si sfidano davanti a un pubblico in studio e telecamere, in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo.

(Adnkronos) – Stasera, sabato 14 febbraio, ultimo appuntamento con 'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, con la conduzione di Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. In onda alle 21.30 su.