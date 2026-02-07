The Voice Kids stasera sabato 7 febbraio | la semifinale

Questa sera, alle 21, va in scena la semifinale di The Voice Kids, il talent condotto da Antonella Clerici dedicato ai bambini tra i sette e i quattordici anni. I giovani cantanti si sfideranno sul palco per aggiudicarsi un posto in finale, portando le loro voci davanti a pubblico e giuria. È una serata importante per i talenti più piccoli del Paese, pronti a mostrare tutto il loro talento.

(Adnkronos) – 'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, va in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1 con la semifinale. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Dopo le puntate di 'Blind Auditions', le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al 'Super Pass'. Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale.

