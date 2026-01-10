The Voice Kids stasera sabato 10 gennaio | le anticipazioni della prima puntata

Stasera, sabato 10 gennaio, torna su Rai 1 ‘The Voice Kids’, il talent dedicato ai giovani talenti dai sette ai quattordici anni. La prima puntata introduce i giovani partecipanti, offrendo uno sguardo sulle loro voci e sull’atmosfera del programma. Un appuntamento che permette di scoprire nuovi talenti e seguire il percorso di crescita dei bambini in un contesto di musica e talento.

(Adnkronos) – Da stasera, sabato 10 gennaio, torna su Rai 1 ‘The Voice Kids’, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

