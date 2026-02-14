The Voice Kids 2026 | le anticipazioni concorrenti giudici della sesta puntata

Nella sesta puntata di The Voice Kids 2026, il 14 febbraio, i concorrenti si sfidano davanti a giudici e coach, mentre alcuni ospiti speciali porteranno musica dal vivo. La gara si concentra sulle esibizioni dei giovani talenti, che cercano di conquistare il pubblico e i giudici con le loro voci. Tra i protagonisti, ci sono alcuni bambini che si sono preparati duramente per questa occasione, portando sul palco pezzi molto sentiti. La puntata promette emozioni e sorprese, con le scelte dei giudici che potrebbero cambiare le sorti della competizione.

The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici, coach, ospiti) della sesta puntata, 14 febbraio. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda The Voice Kids 2026, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest'anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici. Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone).