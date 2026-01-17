The Voice Kids 2026 | le anticipazioni concorrenti giudici della seconda puntata

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata di The Voice Kids 2026, in programma il 17 gennaio. Scopri i concorrenti, i giudici, i coach e gli eventuali ospiti che arricchiranno l'evento. Un appuntamento da seguire per conoscere le nuove voci emergenti e le dinamiche del talent dedicato ai più giovani.

The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici, coach, ospiti) della seconda puntata, 17 gennaio. Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda The Voice Kids 2026, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici. Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della seconda puntata Leggi anche: The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata Leggi anche: Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della seconda puntata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte); The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici. The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it

The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net

The Voice Kids 2026, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Nek blocca Clementino e prende Alessia - La prima puntata di The Voice Kids 2026 va in onda stasera 10 gennaio su Rai 1 con le Blind Auditions: concorrenti e diretta ... ilsussidiario.net

Questa sera alle 21:30 su #Rai1 nuovo appuntamento con “The Voice Kids”. I coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt ascoltano i piccoli talenti di spalle, senza poterli vedere: sarà solo la voce a conquistarli. Se un coach si gira, prova - facebook.com facebook

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com

