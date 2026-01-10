The Voice Kids 2026 | le anticipazioni concorrenti giudici della prima puntata

Ecco un'introduzione per l'articolo: Il nuovo ciclo di The Voice Kids 2026 sta per iniziare, con la prima puntata prevista il 10 gennaio. In questa guida troverete le anticipazioni sui concorrenti, i giudici, i coach e gli eventuali ospiti che parteciperanno alla trasmissione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato di quello che ci aspetta. Un'occasione per scoprire in anticipo le novità di questa stagione dedicata ai giovani talenti.

The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici, coach, ospiti) della prima puntata, 10 gennaio. Questa sera, 10 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda The Voice Kids 2026, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici. Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata Leggi anche: The Voice Kids, stasera sabato 10 gennaio: le anticipazioni della prima puntata Leggi anche: The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La quarta edizione di The Voice Kids con Antonella Clerici; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids 2026: al via su Rai 1 dal 10 gennaio; Antonella Clerici torna con The Voice Kids e si sbilancia sulla sfida del sabato sera con C'è Posta per te. The Voice Kids 2026 con Antonella Clerici su Rai1: giudici, coach e anticipazioni - Al via la nuova edizione di The Voice Kids 2026, il talent show musicale con Antonella Clerici. superguidatv.it

The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici - The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5. libero.it

The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità - La conduttrice Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt presiedono la nuova stagione del talent canoro dedicato alle giovani voci ... today.it

Emozionanti, divertenti e commovonte! Sono i protagonisti di #TheVoiceKids, da sabato 10 gennaio su Rai 1. #antonellaclerici #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k6Q - facebook.com facebook

Torna THE VOICE KIDS, giovani talenti a rapporto! I Coach Loredana, Nek, Arisa, Cleme&Rocco sono pronti a girarsi per voi SABATO 10 gennaio le prime Blind Auditions di #TheVoiceKidsIT Alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay Con la conduzione della x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.