Da Gaza a Roma | 7 bambini palestinesi in Italia per ricevere cure mediche

Alle 23:02 di lunedì sera, all'aeroporto di Ciampino, è atterrato uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare provenienti da Eilat, con a bordo sette bambini palestinesi malati evacuati dalla Striscia di Gaza. Questi piccoli pazienti sono arrivati in Italia per ricevere cure mediche specialistiche, simbolo di un'operazione umanitaria volta a garantire loro assistenza e speranza.

È atterrato alle 23:02 di lunedì sera all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare partiti da Eilat con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati, evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere le cure in Italia. Ad accoglierli, in rappresentanza del governo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In tutto, il convoglio umanitario trasporta in Italia 17 pazienti - 7 arrivati su un C-130 a Ciampino, 3 arrivati a bordo di un Boeing 767 a Pratica di Mare e 7 in arrivo su un C-130 a Torino - insieme a loro familiari o accompagnatori, per un totale di 80 persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Gaza a Roma: 7 bambini palestinesi in Italia per ricevere cure mediche

Arrivati a Roma sette bambini da Gaza - Grazie a quest'ultima evacuazione sanitaria, sale a 232 il numero di bambini di Gaza accolti in Italia nell'ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese, che si conferma il primo ... Lo riporta avvenire.it