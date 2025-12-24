Motor News, puntata speciale di Natale dedicata alla Formula 1, con due esperti d’eccezione: Giorgio Piola e Biagio Maglienti. Un viaggio tra il Mondiale F1 2025, appena concluso, e soprattutto il Mondiale 2026, che segnerà la più grande rivoluzione regolamentare della storia della Formula 1. I team si trovano di fronte a una vettura completamente nuova: aerodinamica ripensata, power unit rivoluzionata e strategie di gara tutte da reinventare, in un contesto dove mancano riferimenti tecnici certi. Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano: i team più attesi nella prima gara del 2026 i piloti che potrebbero fare la differenza le incognite tecniche della nuova F1 chi potrebbe interpretare meglio il cambio di regolamento E voi, chi vedete favorito all’inizio della nuova era della Formula 1?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dal Mondiale F1 2025 alla rivoluzione 2026: analisi esclusiva con Giorgio Piola e Biagio Maglienti

