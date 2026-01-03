Terremoto | scossa di 3,1 nel Pistoiese

Il 2 gennaio 2026, nel Pistoiese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,1, con epicentro a sei chilometri da Sambuca Pistoiese e una profondità di 9 chilometri. L'evento è stato avvertito nella zona, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano di seguire le indicazioni di sicurezza in caso di ulteriori sismi.

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 2 gennaio 2026 – Un terremoto di magnitudo 3,1 si è verificato a sei chilometri da Sambuca Pistoiese, a una profondità di 9 chilometri. La scossa non è stata avvertita solo in provincia di Pistoia, ma anche nella provincia di Prato e in provincia di Firenze nella zona del Mugello. Non risultano persone coinvolte, né danni materiali. In giornata si era verificato un altro terremoto nell'Appennino tosco-romagnolo con magnitudo 3,5 avvertito chiaramente nell'Aretino e anche in località della provincia di Firenze, come Pontassieve.

