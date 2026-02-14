Terremoto in Toscana | scossa 2.6 nel Pistoiese

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato a Sambuca Pistoiese, nel Pistoiese, alle ore 12 di oggi. L’evento si è verificato a causa di uno spostamento delle placche tectoniche lungo una faglia locale, provocando una lieve scossa che ha fatto tremare alcune case del centro. Molti abitanti hanno sentito un boato e hanno avvertito le vibrazioni sotto i piedi, ma non si segnalano danni o feriti.

Sambuca Pistoiese (Pistoia), 14 febbraio 2026 – Terremoto di magnitudo 2.6 a Sambuca Pistoiese. La scossa, avvenuta alle 12.36 del 14 febbraio, è stata avvertita dalla popolazione ma, secondo quanto appreso, non ha prodotto danni. Secondo quanto riporta il sito dell'Ingv la profondità della scossa e a 10 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dagli esperti Ingv a 15 Km di Pistoia, a 21 Km da Prato, a 36 Km da Scandicci e a 38 dal capoluogo Firenze.