Terremoto in Toscana notte di paura nell’Aretino e nel Pistoiese Sciame sismico nella zona di Sansepolcro

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, la Toscana, in particolare le aree di Sansepolcro, Pistoiese e Aretino, ha registrato un episodio sismico con due scosse di terremoto. La sequenza ha generato timore tra la popolazione locale, senza tuttavia causare danni significativi. Questo evento si inserisce nel quadro di uno sciame sismico che interessa la zona, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio.

Firenze, 3 gennaio 2026 – Nottata inquieta per molti abitanti della zona del Pistoiese e dell’Aretino dove nella serata di ieri, 2 gennaio, sono state avvertite due scosse di terremoto. Terremoto: scossa da 3,5 sull’Appennino tosco-romagnolo, avvertita anche nell’Aretino La scossa a Sambuca Pistoiese. Un sisma di magnitudo 3.1 è avvenuto appunto ieri sera alle 23,31 nella zona di Sambuca Pistoiese, sull'Appennino, a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si registrerebbero danni. È quanto riferito sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A Sambuca Pistoiese, già nel pomeriggio di ieri, alle 15,32 si era verificata un'altra scossa di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

