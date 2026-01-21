Dopo le dimissioni di Giovanni Secci Vittorio Tomassetti è il nuovo vicesindaco

Dopo le dimissioni di Giovanni Secci, il Comune di Sabaudia ha nominato Vittorio Tomassetti come nuovo vicesindaco. Già assessore all’Urbanistica e Ambiente, Tomassetti assume questa funzione per garantire continuità amministrativa. La nomina riflette l’esperienza e l’impegno del professionista nella gestione delle aree strategiche del Comune. La comunità locale potrà contare sulla sua competenza per il proseguimento delle attività amministrative.

A due giorni dalle dimissioni di Giovanni Secci è stato nominato nuovo vicesindaco del Comune di Sabaudia l'architetto Vittorio Tomassetti, già assessore all'Urbanistica e Ambiente nella stessa Giunta. "Una decisione interna, lineare, che guarda più al lavoro da completare che ai retroscena.

