Un nuovo terremoto ha scosso Toscana, Sicilia e Umbria, riaccendendo la paura tra le persone, anche se non ci sono stati danni evidenti. La causa è un movimento tellurico di magnitudo 2,6 avvenuto nella notte in provincia di Pistoia, con altre scosse simili a Perugia e Catania. Le persone si sono svegliate nel buio, sentendo il tremore nel letto, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Tremano Preci, in provincia di Perugia, e Sambuca Pistoiese, in Toscana. Nelle primissime ore del pomeriggio della giornata di San Valentino, la terra è stata scossa da due piccoli terremoti. A Preci la magnitudo si è fermata a 2.0, mentre a Sambuca Pistoiese ha toccato i 2.6. In Umbria, in particolar modo, c’è apprensione per la scossa dopo gli eventi del 2016, quando furono colpiti i centri di Norcia e a seguire quelli fino ad Amatrice e Accumoli. Terremoto a Preci Nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio si è verificata una scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoti in Toscana, Sicilia e Umbria, paura dopo 8 anni dal disastro di Norcia: non risultano danni

Il maltempo che ha interessato la Sicilia ha causato danni stimati superiori a un miliardo di euro, con conseguenze significative per le comunità locali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo arancione e scuole chiuse per temporali oggi 14 febbraio: le regioni a rischio; Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioni; Scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna e allerta meteo arancione oggi venerdì 13 febbraio: l'elenco dei comuni; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 11 febbraio 2026: le regioni a rischio.

Terremoti in Toscana, Sicilia e Umbria, paura dopo 8 anni dal disastro di Norcia: non risultano danniScosse di terremoto in provincia di Perugia e Pistoia. Nella notte 2.6 di magnitudo anche a Catania. Paura dopo 8 anni dal terremoto di Norcia ... virgilio.it

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.6 a Sambuca Pistoiese (PT), in ToscanaUna scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 12:36:34 del 14 febbraio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Sambuca Pistoiese (PT) nella regione Toscana. Il sisma si è veri ... inmeteo.net

Terremoto in Toscana: scossa 2.6 nel Pistoiese x.com

Nelle ultime settimane, dopo Il disastro di Niscemi, il rischio frane è tornato al centro dell'attenzione. Sappiamo che la Toscana è una delle Regioni più esposte al rischio frana, ma come siamo messi nella Provincia di Prato facebook