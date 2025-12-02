Terremoti in Italia arriva il progetto MARS dopo 5mila morti e 240 miliardi di danni negli ultimi 60 anni

La Protezione Civile presenta a Roma il progetto MARS: nuove mappe per prevenire e ridurre il rischio sismico in Italia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terremoti in Italia, arriva il progetto MARS dopo 5mila morti e 240 miliardi di danni negli ultimi 60 anni

