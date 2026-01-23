Il maltempo che ha interessato la Sicilia ha causato danni stimati superiori a un miliardo di euro, con conseguenze significative per le comunità locali. Il presidente Schifani si è recato nei territori colpiti per valutare di persona la situazione. La situazione richiede un intervento tempestivo e coordinato per fronteggiare le conseguenze di questo evento atmosferico estremo.

Il maltempo che ha colpito il Mezzogiorno lascia danni ingenti. Una prima stima parla di un miliardo di euro per la sola Sicilia, ma il costo complessivo è destinato a salire. Colpite anche Calabria e Sardegna. Servizio di Alessio Orlandi

Maltempo, in Sicilia oltre 1 miliardo di danni. Schifani nei luoghi del disastro

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni gravissimi su oltre 100 km di costa, oltre mezzo miliardo di euro”Il maltempo ha provocato danni significativi sulla costa ionica della Sicilia, con stime che superano i 500 milioni di euro.

Maltempo, in Sicilia oltre 1 miliardo di danni. Schifani nei luoghi del disastro

