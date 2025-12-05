Morra Anci Campania | Nella Legge di bilancio ci sia un fondo per la rigenerazione urbana dei comuni di Terra dei Fuochi

Tempo di lettura: 2 minuti “Alle misure di prevenzione e contrasto dei roghi e dello smaltimento illecito dei rifiuti è importante aggiungere ulteriori interventi finalizzati alla rigenerazione delle aree della Terra dei fuochi, già sottoposte a bonifica. Nasce così l’idea di chiedere l’inseririmento nella legga di Bilancio di un fondo per la rigenerazione urbana delle aree bonificate già oggetto di discariche e micro-discariche”. Lo dice Francesco Morra, presidente di Anci Campania, facendo seguito alla riunione istituzionale tenutasi presso l’Episcopio di Aversa alla presenza del Prefetto di Napoli e del Prefetto di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

