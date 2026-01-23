Terra dei Fuochi blitz ambientale all’alba | sequestri e denunce in 4 Comuni

Nella mattinata del 22 gennaio 2026, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno condotto un intervento preventivo nei quattro Comuni della Terra dei Fuochi. L'operazione ha portato al sequestro di materiali e a denunce, in un contesto di attenzione crescente alle questioni ambientali e alla tutela del territorio. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dell’illegalità ambientale.

I carabinieri intensificano i controlli contro lo sversamento illecito di rifiuti: vaste aree trasformate in discariche abusive All’alba di ieri, 22 gennaio 2026, mentre la provincia di Caserta si risvegliava sotto un cielo invernale, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone erano già operativi sul campo. Un’azione capillare, mirata e silenziosa, inserita nel più ampio Piano di controllo delle aree critiche per lo sversamento illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, ha portato alla luce una situazione ambientale ancora fragile, ma soprattutto ha riaffermato con forza la presenza dello Stato a tutela del territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

TERRA DEI FUOCHI - Blitz tra Mondragone, Castel Volturno, Carinola e Francolise: scoperte discariche abusive e violazioni in aziende IL BILANCIO09:45:56 All’alba di ieri, 22 gennaio 2026, mentre la provincia di Caserta si risvegliava sotto un cielo invernale, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone erano già operativi sul campo. casertafocus.net

